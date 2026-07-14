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Politica· 2 min citire

George Simion, mesaj dur pentru Nicușor Dan: „Dezastrul economic este rezultatul guvernărilor susținute de el”

George Simion, președintele AUR

George Simion, președintele AUR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 16:34

Liderul AUR, George Simion, a reacționat dur pe rețelele de socializare la declarațiile președintelui Nicușor Dan, care a avertizat că o eventuală guvernare AUR ar aduce României probleme economice și de securitate.

George Simion a cerut din nou organizarea alegerilor anticipate și suspendarea președintelui Nicușor Dan, care să producă „revenirea la democrație” a României.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Simion l-a acuzat pe șeful statului că repetă „aceleași două minciuni” folosite, spune el, pentru a induce frică în electorat și pentru a-l propulsa în funcție.

George Simion: „Nicușor Dan a spus din nou că, dacă vine AUR la guvernare, România va avea probleme economice și de securitate”

„Nicușor Dan a ieșit astăzi să spună din nou că, dacă vine AUR la guvernare, România va avea probleme economice și de securitate. Sunt exact aceleași două minciuni cu care au băgat spaima în români doar ca să îl voteze pe acest nevolnic.”, a scris liderul AUR.

Simion susține că actuala criză economică nu poate fi pusă pe seama partidului său, ci este consecința directă a guvernărilor susținute de actualul președinte.

„Dezastrul economic în care se află România astăzi nu este din cauza AUR, ci este rezultatul guvernărilor pe care Nicușor Dan le susține și le încurajează.”, a adăugat el.

Liderul AUR a mai criticat și modul în care autoritățile au gestionat incidentele cu drone care au afectat recent zonele Galați și Constanța, aducând acuzații directe la adresa șefului statului și a persoanelor numite de acesta în funcții-cheie.

„La fel, impotența statului de a reacționa în fața dronelor care au lovit Galațiul și Constanța este „meritul” acestui președinte împiedicat și al rataților pe care chiar el i-a impus la butoane.”, a mai scris Simion.

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