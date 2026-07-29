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Sărbătoarea zilei 29 iulie: Sfântul Calinic. Cruce neagră în calendar și zi de post

Sfântul Calinic/ foto AI

Sfântul Calinic/ foto AI

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 07:09
Actualizat29 iul. 2026, 07:10

Pe data de 29 iulie a fiecărui an se face pomenirea Sfântului Calinic. Este cruce neagră în calendar și zi de post.

Sfântul Mucenic Calinic s-a născut în ținutul Ciliciei și a trăit în perioada persecuțiilor împotriva creștinilor. În anul 290, aflându-se în cetatea Ancira din Galatia, a fost prins de păgâni și adus înaintea dregătorului Sacerdon pentru a fi judecat.

În fața autorităților, Sfântului Calinic i s-a cerut să renunțe la credința sa în Hristos, fiind amenințat cu torturi cumplite în caz de refuz. Fără să se teamă, el a mărturisit cu hotărâre: „Mie dorit îmi este a suferi pentru Domnul meu, precum îi este pâinea celui flămând.”

Pentru statornicia sa în credință, dregătorul a poruncit ca Sfântului Mucenic Calinic să i se pună în picioare încălțări de fier, pregătind astfel începutul unor chinuri grele îndurate pentru numele lui Hristos.

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