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Sărbătoarea zilei 29 iulie: Sfântul Calinic. Cruce neagră în calendar și zi de post
Sfântul Calinic/ foto AI
Publicat29 iul. 2026, 07:09
Actualizat29 iul. 2026, 07:10
Pe data de 29 iulie a fiecărui an se face pomenirea Sfântului Calinic. Este cruce neagră în calendar și zi de post.
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