Alexandru Rogobete propune „spargerea monopolului CNAS”: „Solidaritatea rămâne. Monopolul trebuie să dispară”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 14:11

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete susține că România are nevoie de o reformă profundă a sistemului sanitar și propune deschiderea sistemului de asigurări către mai mulți asigurători. Potrivit acestuia, competiția ar putea aduce servicii medicale mai bune, mai multă eficiență și mai multă libertate de alegere pentru pacienți, fără eliminarea componentei sociale a sistemului public.

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