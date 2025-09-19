Cel mai probabil, șarpele a călătorit clandestin mii de kilometri, ascuns în compartimentul tehnic al automobilului, fără ca nimeni să-l observe la vamă sau în timpul transportului. Din fericire, prezența sa a fost sesizată înainte ca reptila să provoace vreo tragedie, iar intervenția rapidă a prevenit orice rănire, scrie TVN.md.

Autoritățile veterinare din Republica Moldova au deschis și o anchetă pentru a verifica dacă reptila a fost singurul „pasager” exotic și dacă există riscul ca astfel de cazuri să se repete. Incidentul readuce în discuție nevoia unor controale mai riguroase la importurile de vehicule din afara Europei.

Specialiștii atrag atenția că șerpii cu clopoței sunt printre cele mai periculoase specii din America de Nord, iar veninul lor poate fi fatal dacă nu se administrează tratament imediat. Mușcătura provoacă dureri intense, necroză și, în cazuri grave, insuficiență respiratorie.