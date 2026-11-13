Rusia vrea să redeseneze harta securității Europei. Ieșirea Finlandei din NATO, printre condițiile pentru pacea în Ucraina

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 nov. 2026, 17:09

Răsturnare de situație în negocierile de pace pentru Ucraina. Rusia ar fi inclus pe lista condițiilor pentru încheierea războiului retragerea Finlandei din NATO și închiderea bazelor Alianței Nord-Atlantice din Estonia, Letonia și Lituania, a transmis vineri publicația germană Bild. Kremlinul a dezmințit însă aceste informații, relatează agenția EFE.

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