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Locale· 1 min citire
Două cutremure s-au produs într-o singură noapte în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine au avut cele două seisme
Cutremur
Două cutremure slabe au avut loc în noaptea de 3 august 2026 în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului. Primul seism, cu magnitudinea ML 2,4, s-a produs la ora 22:07, în județul Buzău. Al doilea cutremur a fost înregistrat la ora 23:47, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea ML 3,0. Cele două seisme s-au produs la adâncimi de 15,1 kilometri, respectiv 89,6 kilometri.
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