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Două cutremure s-au produs într-o singură noapte în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine au avut cele două seisme

Cutremur

Cutremur

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 09:28

Două cutremure slabe au avut loc în noaptea de 3 august 2026 în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului. Primul seism, cu magnitudinea ML 2,4, s-a produs la ora 22:07, în județul Buzău. Al doilea cutremur a fost înregistrat la ora 23:47, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea ML 3,0. Cele două seisme s-au produs la adâncimi de 15,1 kilometri, respectiv 89,6 kilometri.

Primul cutremur a fost localizat la 30 de kilometri sud de Focșani și la 36 de kilometri nord de Buzău. Seismul s-a produs și la 78 de kilometri sud de Brăila. Distanța față de Galați a fost de 81 de kilometri spre sud. Cutremurul a fost localizat, de asemenea, la 96 de kilometri nord-est de Ploiești.

Al doilea seism s-a produs la 45 de kilometri sud de Focșani și la 66 de kilometri est de Sfântu Gheorghe. Cutremurul a fost localizat la 66 de kilometri sud de Buzău și la 78 de kilometri est de Brașov. Distanța față de Bacău a fost de 96 de kilometri spre sud, iar cea față de Ploiești de 97 de kilometri spre nord-est. Seismul s-a produs și la 99 de kilometri sud de Bârlad.

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