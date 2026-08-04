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Locale· 1 min citire

Persoană lovită mortal de un tren între Neptun și Costinești. Două garnituri au avut întârzieri de peste 90 de minute

Tragedie cale ferată

Tragedie cale ferată

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 09:03

O persoană a murit după ce a fost lovită de un tren, luni seara, pe calea ferată dintre Neptun și Costinești. Accidentul s-a produs la ora 22:15, la pasajul situat la kilometrul feroviar 253+035. Potrivit CFR Infrastructură Constanța, mecanicul trenului 8824 a anunțat că a lovit o persoană. Garnitura circula pe ruta Mangalia–Constanța.

La locul accidentului au intervenit echipaje medicale, echipe de intervenție și polițiști de la Transporturi. Circulația trenului 8824 a fost afectată în urma incidentului. Garnitura a acumulat o întârziere de 100 de minute. Trenul 8827, care se afla în stația Costinești în momentul accidentului, a avut o întârziere de 91 de minute.

Accidentul s-a produs la scurt timp după un alt incident mortal înregistrat în weekend. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de o locomotivă în zona Valu lui Traian. CFR avertizează că accesul neautorizat pe calea ferată, traversarea prin locuri nepermise și staționarea în apropierea liniilor reprezintă pericole majore. Reprezentanții companiei subliniază că zona de siguranță feroviară nu este un spațiu de trecere, de joacă sau de filmare.

Pentru prevenirea unor asemenea accidente, CFR derulează campania națională de informare și conștientizare „O CLIPĂ, O VIAȚĂ!”. Mesajul adresat copiilor este: „STOP! Calea ferată nu este loc de joacă!”. „Respectarea regulilor poate salva vieți. O clipă de neatenție poate avea consecințe ireversibile, iar o decizie corectă poate preveni o tragedie”, au transmis reprezentanții CFR Infrastructură Constanța.

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