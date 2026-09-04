Rușii au atacat cu drone Shahed o fabrică Coca-Cola de lângă Kiev. Zelenski: „Un semnal clar către America” - VIDEO

O fabrică Coca-Cola aflată în apropiere de Kiev a fost atacată cu drone rusești Shahed, potrivit autorităților ucrainene. Nu au fost înregistrate victime, iar Volodimir Zelenski susține că lovitura reprezintă un mesaj transmis de Moscova Statelor Unite.
O fabrică Coca-Cola aflată în apropierea orașului Brovary, la est de Kiev, a fost atacată cu drone rusești, potrivit oficialilor ucraineni citați de Reuters. În urma loviturii nu au fost raportate persoane rănite, însă la fabrică a izbucnit un incendiu. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat atacul drept un mesaj transmis de Rusia Statelor Unite, subliniind că obiectivul lovit aparține unei companii americane.
Ce a spus Zelenski despre atacul asupra fabricii Coca-Cola?
Liderul ucrainean a susținut, în discursul său video nocturn, că fabrica a fost atacată cu drone Shahed, proiectate de Iran.
„Astăzi, rușii au atacat o fabrică Coca-Cola cu dronele lor. Consideră Coca-Cola atât de dușman încât i-au dat foc cu Shahed-urile”, a spus Volodimir Zelenski.
„Este un semnal clar al Rusiei către America. Rușii sunt conștienți că aceasta este o companie americană”, a adăugat liderul de la Kiev.
Oficialii ucraineni au declarat pentru Reuters că nu au existat persoane rănite în atacul produs în apropierea orașului Brovary.
Andy Hunder, președintele Camerei de Comerț Americane, a transmis că reprezentanții companiei cooperează cu autoritățile pentru evaluarea situației.
„Compania colaborează cu autoritățile relevante pentru a evalua situația. Asigurarea siguranței și bunăstării oamenilor rămâne prioritatea principală”, a declarat Andy Hunder pentru Reuters.
Ce spune Vladimir Putin despre problemele economiei Rusiei?
În paralel, Vladimir Putin a respins îngrijorările privind deficitul în creștere al Rusiei și a susținut că situația nu reprezintă „un risc critic” pentru economie.
„Având în vedere că avem unul dintre cele mai scăzute niveluri ale datoriei naționale din lume, nu există nimic critic”, a declarat Putin la Forumul Economic Estic desfășurat la Vladivostok.
Declarațiile vin într-un moment în care economia rusă resimte presiunile războiului. Reuters notează că economia Rusiei a încetinit puternic anul trecut, iar guvernul a fost nevoit să majoreze taxele și să crească împrumuturile pentru finanțarea cheltuielilor de război. Situația economiei ruse rămâne atent urmărită, după ce datele oficiale au indicat o revenire modestă în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce economiștii avertizează asupra dependenței de cheltuielile militare.
Cheltuielile necesare susținerii războiului au pus presiune suplimentară asupra finanțelor publice ruse. Potrivit Reuters, încetinirea economiei a obligat guvernul să caute venituri suplimentare prin majorarea impozitelor și prin împrumuturi mai mari. Putin încearcă însă să minimalizeze riscurile și invocă nivelul relativ redus al datoriei publice a Rusiei. Declarațiile sale vin în timp ce Moscova trebuie să finanțeze în continuare operațiunile militare și să gestioneze efectele economice ale războiului.