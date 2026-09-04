Rușii au atacat cu drone Shahed o fabrică Coca-Cola de lângă Kiev. Zelenski: „Un semnal clar către America” - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 sept. 2026, 08:44

O fabrică Coca-Cola aflată în apropiere de Kiev a fost atacată cu drone rusești Shahed, potrivit autorităților ucrainene. Nu au fost înregistrate victime, iar Volodimir Zelenski susține că lovitura reprezintă un mesaj transmis de Moscova Statelor Unite.

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