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Politica· 2 min citire
PNL și USR depun Legea ANI care ascunde averile politicienilor. Partidele „transparenței” vor declarații de avere ținute la secret
Dominic Fritz și Ilie Bolojan
PNL și USR au trimis în Parlament, în regim de urgență, un proiect de lege care schimbă regulile privind declarațiile de avere și verificările făcute de Agenția Națională de Integritate. Una dintre cele mai importante prevederi ar fi că declarațiile de avere ale politicienilor nu vor mai fi publice, ci vor rămâne confidențiale timp de șapte ani, conform Realitatea PLUS.
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