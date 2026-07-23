Sorin Grindeanu:”USR are o mare problemă cu atribuțiile ANI. Vrea să modifice legea ca liderii lor să scape” -VIDEO

Publicat 23 iul. 2026, 09:03 Actualizat 23 iul. 2026, 09:06 Sursă Realitatea PLUS

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, în exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu, că partidele care au rămas la guvernare au o mare problemă cu atribuțiile Agenției Naționale de Integritate (ANI). Acesta a subliniat că USR dorește modificarea legii ANI, astfel încât primarul Dominic Fritz, liderul formațiunii, să poată rămâne în continuare în funcție.

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