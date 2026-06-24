SUA relaxează restricțiile pentru naționala Iranului la Cupa Mondială

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 09:06

Autoritățile americane au decis să permită echipei naționale a Iranului să intre pe teritoriul Statelor Unite cu două zile înaintea următorului meci de la Cupa Mondială 2026, o relaxare semnificativă față de regulile aplicate până acum formației asiatice.

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