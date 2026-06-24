SUA relaxează restricțiile pentru naționala Iranului la Cupa Mondială

Autoritățile americane au decis să permită echipei naționale a Iranului să intre pe teritoriul Statelor Unite cu două zile înaintea următorului meci de la Cupa Mondială 2026, o relaxare semnificativă față de regulile aplicate până acum formației asiatice.
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA susține că decizia fusese planificată încă de la începutul turneului și a fost pusă în aplicare după ce primele deplasări ale echipei s-au desfășurat fără incidente.
Critici din tabăra iraniană
Schimbarea vine după săptămâni de nemulțumiri din partea delegației iraniene. Selecționerul Amir Ghalenoei a criticat în repetate rânduri condiția în care jucătorii săi erau nevoiți să ajungă în orașele gazdă cu doar o zi înainte de meci, subliniind că echipa are nevoie de mai mult timp pentru recuperare și adaptare după deplasări lungi între Mexic și SUA. Căpitanul Alireza Jahanbakhsh a cerut explicit ca Iranul să beneficieze de aceleași condiții logistice ca toate celelalte echipe participante la turneu.
Iranul are baza de pregătire în Tijuana, Mexic, iar lotul urmează să plece miercuri spre Seattle, unde vineri va disputa meciul decisiv din Grupa G împotriva Egiptului.
Context diplomatic tensionat
Decizia survine într-un moment diplomatic sensibil: Washingtonul și Teheranul poartă negocieri privind conflictul izbucnit în Iran la începutul acestui an. În ultimele săptămâni, mai mulți oficiali și membri ai staffului tehnic iranian nu au primit aprobare de intrare în SUA, iar autoritățile americane au invocat presupuse legături ale unor persoane cu Garda Revoluționară Iraniană, acuzații respinse ferm de Federația Iraniană de Fotbal.
Iranul, aproape de calificarea în 16-imi
Pe plan sportiv, Iranul mai are totul de jucat. Cu două remize consecutive în Grupa G, împotriva Noii Zeelande și Belgiei, echipa are nevoie de un rezultat pozitiv în fața Egiptului pentru a-și păstra șansele de calificare în faza eliminatorie. Selecționerul Ghalenoei a încercat să mențină echipa concentrată strict pe obiectivul fotbalistic. „Suntem aici pentru fotbal, nu pentru politică”, a declarat tehnicianul înaintea meciului de vineri.