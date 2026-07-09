Relansare economică pe axa București–Damasc: Planuri pentru noi coridoare logistice și cooperare în infrastructură între România și Siria

Relațiile economice dintre România și Siria intră într-o nouă etapă de reorganizare. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut joi, 9 iulie, o întrevedere oficială cu Anas Radwan Albadawi, însărcinatul cu afaceri al Republicii Arabe Siriene în România. La discuțiile extinse, organizate la solicitarea diplomației siriene, au luat parte și reprezentanții conducerii Consiliului de Afaceri Siria–România.
Principalul pilon al discuțiilor l-a reprezentat extinderea schimburilor comerciale și identificarea oportunităților strategice de investiții. Printre sectoarele-cheie analizate de cele două delegații se numără energia, agricultura, construcțiile, petrochimia și industria cimentului. Pentru a impulsiona aceste domenii, oficialii au agreat oportunitatea organizării unui viitor forum de afaceri dedicat companiilor din ambele state.
Conectarea porturilor Constanța și Tartous: Proiecte mari în logistica bilaterală
Un punct de interes major pe agenda întâlnirii a vizat logistica și transporturile maritime. Cele două părți au discutat posibilitatea dezvoltării unor noi coridoare logistice prin conectarea directă a Portului Constanța cu Portul Tartous din Siria, facilitând astfel un tranzit mai rapid și mai eficient al mărfurilor în regiune.
În sprijinul acestei dinamizări economice, Mihai Daraban a subliniat rolul strategic pe care investitorii sirieni îl au deja pe piața locală: „Schimburile comerciale dintre România și Siria au un potențial important de creștere, iar comunitatea de afaceri siriană din România, formată din aproximativ 2.060 de companii cu capital sirian, poate juca un rol esențial în dezvoltarea relațiilor economice bilaterale”. Drept prim pas concret pentru intensificarea dialogului, CCIR a transmis partenerilor sirieni o invitație oficială de a participa la ediția din acest an a prestigiosului târg internațional INDAGRA.
România, invitată să participe la reconstrucția economiei siriene
La rândul său, însărcinatul cu afaceri Anas Radwan Albadawi a transmis dorința fermă a autorităților de la Damasc de a relansa parteneriatele economice tradiționale cu țara noastră, punând accent pe oportunitățile uriașe oferite de proiectele din perioada următoare. Oficialul a evidențiat faptul că România poate deveni un partener de încredere în procesul amplu de reconstrucție a economiei siriene.
În acest scop, partea siriană a lansat o invitație oficială pentru ca o delegație condusă de CCIR să efectueze o vizită de lucru în Siria. Deplasarea ar urma să includă discuții la nivelul autorităților centrale din Damasc și întâlniri directe cu mediul de afaceri local, cu scopul de a stabili proiecte comerciale și de cooperare concrete.