Relansare economică pe axa București–Damasc: Planuri pentru noi coridoare logistice și cooperare în infrastructură între România și Siria

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 19:36

Relațiile economice dintre România și Siria intră într-o nouă etapă de reorganizare. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut joi, 9 iulie, o întrevedere oficială cu Anas Radwan Albadawi, însărcinatul cu afaceri al Republicii Arabe Siriene în România. La discuțiile extinse, organizate la solicitarea diplomației siriene, au luat parte și reprezentanții conducerii Consiliului de Afaceri Siria–România.

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