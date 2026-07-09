Economia României a intrat în picaj la început de an și a pierdut 1,2% în doar trei luni. Date de ultimă oră de la INS

Publicat 9 iul. 2026, 10:37 Actualizat 9 iul. 2026, 10:38 Sursă Agerpres

Economia României a scăzut cu 1,2% pe serie brută în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2025, și cu 1,1% pe serie ajustată sezonier, potrivit datelor provizorii (2) anunțate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

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