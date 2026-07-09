Mașinile electrice și pompele de căldură, strategia UE ca să scăpăm de dependența de gaze și petrol

Comisia Europeană definitivează un plan masiv de măsuri menit să accelereze radical electrificarea tuturor sectoarelor economice. Strategia vizează o reducere drastică și controlată a consumului de petrol și gaze naturale pe întreg continentul în următorii ani. Mașinile electrice și pompele de căldură, în loc de centrale termine, vor „salva” continentul.
Planul strategic, ce urmează să fie prezentat oficial pe 17 iulie, reprezintă reacția directă a Bruxelles-ului la undele de șoc energetice provocate de conflictul militar dintre Statele Unite și Iran. Această criză geopolitică a aruncat în aer prețurile petrolului și gazelor pe continentul european, o regiune structural dependentă de importurile de resurse.
Impactul financiar este deja unul sever: statisticile Uniunii Europene arată că, de la declanșarea ostilităților la sfârșitul lunii februarie, blocul comunitar a fost obligat să achite o factură suplimentară de aproximativ 50 de miliarde de euro doar pentru a-și acoperi importurile de hidrocarburi. În acest context, documentul strategic propune ca, până în anul 2040, să fie impusă o țintă minimă obligatorie privind ponderea energiei electrice în consumul total al UE, procentul exact urmând să fie stabilit în urma negocierilor finale.
Adio gaze și carburanți: Pilonii noii economii electrice
Miza acestei tranziții accelerate presupune o reorganizare profundă a trei sectoare cheie: transporturile, încălzirea rezidențială și industria grea. Planul Comisiei Europene urmărește eliminarea treptată a motoarelor pe benzină și motorină în favoarea mașinilor electrice, dar și o reformă radicală în locuințele cetățenilor. Obiectivul este înlocuirea clasicelor centrale termice pe gaz cu pompe de căldură de ultimă generație.
În paralel, fabricile și marile platforme industriale de pe continent vor fi forțate să își schimbe liniile de producție. Procesele tehnologice care folosesc în prezent combustibili fosili vor trebui retehnologizate pentru a funcționa exclusiv pe bază de echipamente alimentate cu energie electrică.
Subvenții, reduceri de TVA și pompe de căldură obligatorii în clădirile publice
Conștientă că prețurile mari de achiziție reprezintă principala barieră pentru cetățeni și companii, Comisia Europeană pregătește un set de stimulente financiare. Printre măsurile luate în calcul se numără posibilitatea reducerii drastice a TVA-ului pentru bateriile destinate stocării energiei în locuințe, pentru mașinile electrice și pentru pompele de căldură.
Mai mult, oficialii de la Bruxelles vor să impună reguli stricte pentru sectorul public:
Obligativitatea instalării pompelor de căldură în toate clădirile administrației publice.
Ținte mult mai agresive pentru primării și instituții de stat privind achiziția de vehicule electrice.
Lansarea de noi linii de finanțare chiar din acest an, destinate proiectelor industriale care generează energie termică prin surse regenerabile.
Tăierea ajutoarelor pentru hidrocarburi: Electrificarea devine o miză de suveranitate
Pentru ca energia verde să devină cu adevărat atractivă pe piață, Executivul european vizează o măsură dură: eliminarea completă și treptată a tuturor subvențiilor de stat de care încă beneficiază combustibilii fosili. Prin scumpirea artificială a petrolului și gazelor ca urmare a retragerii acestor ajutoare, energia electrică va deveni mult mai competitivă în ochii consumatorilor.
În concluzie, proiectul de document subliniază că, într-o eră dominată de instabilitate globală și piețe internaționale complet imprevizibile, independența energetică nu mai este doar un obiectiv ecologic. Ea a devenit o chestiune de suveranitate națională și europeană, iar singura cale de protecție în fața șocurilor externe este producerea de energie curată, ieftină și controlată direct pe teritoriul Europei.