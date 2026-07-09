Scădere pe piața energiei: Petrolul se prăbușește cu peste 2% din cauza temerilor de recesiune

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 iul. 2026, 22:21

Spectrul recesiunii globale învinge temerile geopolitice pe piața energiei. Prețurile petrolului au înregistrat joi o scădere de peste 2%, în condițiile în care investitorii devin din ce în ce mai îngrijorați de faptul că inflația persistentă și încetinirea economiei vor prăbuși cererea de combustibil. Acest semnal de alarmă a eclipsat complet riscurile privind blocarea ofertei, în ciuda tensiunilor constante din Orientul Mijlociu.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cotatii petrolrecesiune economica