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Economie· 1 min citire
Cifrele arată haosul economic al guvernării Bolojan: România rămâne în recesiune tehnică
Publicat10 iul. 2026, 07:36
SursăRealitatea PLUS
Oficial, România rămâne în recesiune tehnică. Sunt ultimele date bombă transmise de Institutul Național de Statistică! Produsul Intern Brut a scăzut în primul trimestru din 2026 cu 02% față de ultimul trimestru al anului trecut. Și un alt semnal de alarmă vine chiar de la vârful BNR în plină criză politică, conform Realitatea PLUS.
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