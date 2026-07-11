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Economie· 2 min citire
Capitala pierde angajați pe bandă rulantă. Peste 15.000 de salariați au dispărut din statistici într-un singur an
Angajați
Bucureștiul rămâne principalul motor economic al țării, însă cele mai recente date arată o scădere a numărului de angajați. La finalul lunii aprilie 2026, în Capitală erau înregistrați 1.104.195 de salariați, potrivit Institutului Național de Statistică.
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