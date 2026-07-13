Paradoxul balanței comerciale: Deficitul României scade cu 900 de milioane de euro, dar semnalele din economie sunt îngrijorătoare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iul. 2026, 09:11

Deși deficitul comercial al României a scăzut cu aproape 900 de milioane de euro în primele cinci luni ale anului, evoluția ascunde semnale îngrijorătoare pentru economie. Amortizarea decalajului nu provine dintr-un boom al producției interne, ci dintr-o combinație fragilă: o creștere modestă a exporturilor (+2,4%) dublată de o stagnare completă a importurilor, semn al unei cereri interne amorțite.

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