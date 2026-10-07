Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei, a ajuns după gratii. Ce i-ar fi spus prietenului său înainte să se predea în Elveția: „Îi era frică!”

Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu, bărbatul de 30 de ani suspectat că și-a ucis iubita, i-a pus trupul într-o valiză și a aruncat-o în râul Olt, a fost adus în România marți seară. Poliția Română l-a preluat din Elveția, iar bărbatul a ajuns ulterior în județul Vâlcea, unde are domiciliul.
Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, urmează acum procedurile pentru punerea în executare a mandatului de arestare emis pe numele său. Bărbatul fusese dat în urmărire internațională pentru omor, după ce tânăra de 28 de ani a fost găsită moartă într-o valiză în apele râului Olt.
„La data de 6 octombrie 2026, Poliția Română aduce în țară un bărbat, de 30 de ani, din Vâlcea, urmărit internațional, pentru săvârșirea infracțiunii de omor”, a transmis Poliția Română. Bărbatul fusese arestat preventiv în lipsă, iar autoritățile române îl căutau pentru punerea în executare a mandatului.
S-a predat poliției din Elveția
În 28 septembrie, în jurul orei 23:00, Vlad Bălțățeanu s-a prezentat la Poliția din Saint Gallen, Elveția. Suspectul era căutat internațional în dosarul tinerei de 28 de ani, iar ulterior a acceptat procedura de extrădare simplificată, care a permis aducerea sa în România. Înainte să se predea, Bălțățeanu s-ar fi întâlnit în Elveția cu un prieten, care spune că a încercat să-l convingă să nu mai fugă. Bărbatul a povestit că s-a dus la întâlnire împreună cu o altă persoană, pentru a avea un martor, iar discuția dintre cei doi ar fi durat mai bine de două ore.
„Nu am anunțat poliția. Am luat pur și simplu o persoană cu mine ca alibi. M-am dus ca să fac să nu mai fugă, să se predea, pentru că nu avea ce să facă. Marți seara am aflat. A venit prietena mea și mi-a arătat un TikTok și scria că ăsta a omorât-o. Eu i-am scris lui ulterior. Am încercat să dau de el, nu dădeam de el deloc. Când m-a căutat el luase un telefon de la doi copii care erau în parc. Mi-a zis: «vino, te rog, repede să vorbim»”, a povestit prietenul suspectului.
Bărbatul spune că l-a întrebat direct pe Vlad Bălțățeanu ce s-a întâmplat și a încercat să-l convingă că singura variantă era să se predea. Acesta susține că suspectul nu ar fi avut un comportament agresiv față de bărbați și că a mers însoțit la întâlnire tocmai pentru a avea un martor dacă situația se complica.
„I-am spus direct: Bă, ce ai făcut? Că te caută o țară întreagă. Ești tâmpit la cap?» Eu m-am dus ca să îl fac să nu mai fugă, să se predea, pentru că nu avea ce să facă. Am luat atunci un băiat cu mine de aici, ca, în caz de ne oprește poliția sau se întâmplă ceva, să am un martor. El nu era o persoană agresivă cu băieții. Nu avea antecedente violente cu băieți”, a spus acesta, conform Cancan.ro.
„A zis că se predă”
După mai bine de două ore de discuții, suspectul ar fi acceptat să se predea autorităților elvețiene. Prietenul său spune că Bălțățeanu avea emoții și ar fi vrut să mai aștepte puțin înainte ca poliția să fie sunată, însă în cele din urmă a fost de acord.
„După ce am vorbit a spus că e de acord. A zis că se predă. A zis doar să stăm un pic, să mai fumeze o țigară. Avea emoții că nu voia să se predea. Adică era așa, un pic frică. Eu i-am tot spus: «Sunăm, ești pregătit?» și a spus: «Da, sună».”
Potrivit prietenului său, Vlad Bălțățeanu i-ar fi spus și că în noaptea crimei nu consumase substanțe interzise, ci doar alcool. Acesta nu ar fi lămurit însă dacă alte persoane, între care mama sau unchiul său, ar fi avut vreo implicare în cele întâmplate.
Tatăl Valentinei, mărturisiri dureroase
Tatăl Valentinei spune că a primit de la avocatul său noi informații despre modul în care fiica lui ar fi fost ucisă. Bărbatul mărturisește că îi este greu să accepte cele întâmplate și că vestea l-a afectat profund, atât emoțional, cât și fizic.
„Eu nu prea am ce să comentez despre acest criminal. Nu-mi vine să cred. Astăzi mi-a trimis domnul avocat mai multe detalii. Sunt pur și simplu terminat. Sunt pur și simplu terminat și fizic nu mai știu… Nu mai știu de capul meu, sincer vă spun.”
După ce suspectul s-a predat autorităților din Elveția, procedurile au continuat pentru aducerea sa în România. Marți seară, acesta a ajuns în țară, iar acum IPJ Vâlcea urmează pașii necesari pentru punerea în executare a mandatului de arestare emis pe numele său.