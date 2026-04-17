Potrivit lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, țara noastră ar putea deveni un furnizor regional de combustibil pentru aviație, însă lipsa unei strategii clare riscă să limiteze acest potențial.

„România repetă același tipar”: oportunități pierdute în energie

Specialistul spune că nu este pentru prima dată când România ajunge într-un astfel de punct, dar nu reușește să valorifice contextul.

„După ce România a irosit oportunitatea strategică de a conta real la masa deciziilor europene, autoanulându-şi rolul energetic în cadrul Uniunii Europene şi reducându-se la statutul de simplu exportator de gaze din Marea Neagră, asistăm la repetarea aceluiaşi tipar. Criza generată de războiul din Golf a creat o nouă oportunitate strategică, diminuarea deficitului de kerosen la nivel european, însă România pare din nou incapabilă să gândească şi să acţioneze în logica interesului strategic, riscând să rateze încă o şansă majoră.”

Strategia actuală, considerată limitată

Analiza lui Chisăliță vine în contextul în care Ministerul Energiei a anunțat o strategie orientată în principal spre creșterea producției de motorină pentru piața internă. Specialistul spune că această abordare poate avea sens pe termen scurt, dar nu valorifică oportunitatea mai mare. În opinia sa, problema reală la nivel european nu este lipsa petrolului, ci dezechilibrul în rafinare.

„Dintr-o perspectivă economică şi strategică, ar fi mai oportună o orientare către producţia de kerosen destinat pieţei Uniunii Europene, concomitent cu creşterea cantităţii de motorină pentru piaţa internă, un echilibru care depinde, desigur, de capacităţile tehnologice ale rafinăriilor din România.”

România ar putea deveni un punct cheie în regiune

Chisăliță spune că o astfel de direcție ar trebui dublată de o strategie mai amplă, prin care România să se poziționeze ca un actor important în securitatea energetică a regiunii.

„Europa nu are o criză de petrol. Are o criză de kerosen rafinat în locul greşit. România nu poate salva Europa. Dar poate face ceva mai valoros: să devină nodul care ţine în viaţă sud-estul continentului. Dacă România nu o face, nu este o problemă de resurse, ci de voinţă. Şi, din nou, cel mai probabil va fi trecută la capitolul clasic: «România a fost acolo, dar nu a contat».”

Totul depinde de deciziile din perioada următoare

În concluzie, contextul actual oferă României o șansă clară de a juca un rol mai important în regiune. Rămâne însă de văzut dacă autoritățile vor reuși să transforme această oportunitate într-un avantaj real sau dacă va fi încă o ocazie ratată.