Bloomberg: România ar putea plăti pentru menținerea trupelor SUA. Ce planuri are Guvernul pentru baza Kogălniceanu

România s-ar fi oferit să acopere o parte dintre costurile menținerii trupelor americane pe teritoriul său, potrivit Bloomberg. Inițiativa vine pe fondul intensificării tensiunilor din regiunea Mării Negre și al eforturilor de consolidare a securității naționale.
Investiții de aproximativ 4 miliarde de euro la baza Mihail Kogălniceanu
În paralel, Guvernul intenționează să investească aproximativ 4 miliarde de euro până în 2040 în modernizarea și extinderea bazei militare de la Mihail Kogălniceanu. Proiectul ar urma să permită găzduirea unui număr mai mare de militari americani și din alte state aliate.
Consolidarea securității în regiunea Mării Negre
Aceste demersuri au loc în contextul recentelor atacuri din bazinul Mării Negre și fac parte din eforturile României de a-și consolida securitatea și de a crește cheltuielile pentru apărare, în conformitate cu obiectivele NATO.
Nicușor Dan, discuții cu Macron despre atacurile cu drone din Marea Neagră și securitatea navigației
Nicușor Dan a discutat cu președintele Franței, Emmanuel Macron, despre recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră și despre securitatea navigației în regiune. Într-un mesaj transmis după întrevedere, acesta a apreciat solidaritatea și sprijinul exprimate de Franța și a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre cele două țări.
„Excelentă întrevedere cu Președintele Emmanuel Macron. Parteneriatul strategic dintre România și Franța rămâne un pilon al securității noastre comune”, a transmis Nicușor Dan.
Nicușor Dan, preocupări privind atacurile asupra navelor comerciale
Securitatea navigației în Marea Neagră s-a numărat printre temele abordate în cadrul întrevederii. Nicușor Dan i-a comunicat președintelui francez îngrijorarea României față de recentele atacuri cu drone care au vizat nave comerciale.
„I-am transmis profunda preocupare a României față de recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale în Marea Neagră și, în acest context, am apreciat solidaritatea și sprijinul exprimate de Franța pentru securitatea navigației în regiune”, a precizat acesta.