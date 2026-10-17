Bloomberg: România ar putea plăti pentru menținerea trupelor SUA. Ce planuri are Guvernul pentru baza Kogălniceanu

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 13:20

România s-ar fi oferit să acopere o parte dintre costurile menținerii trupelor americane pe teritoriul său, potrivit Bloomberg. Inițiativa vine pe fondul intensificării tensiunilor din regiunea Mării Negre și al eforturilor de consolidare a securității naționale.

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