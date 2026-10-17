Nicușor Dan, discuții cu Macron despre atacurile cu drone din Marea Neagră și securitatea navigației

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 10:55

Nicușor Dan a discutat cu președintele Franței, Emmanuel Macron, despre recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră și despre securitatea navigației în regiune. Într-un mesaj transmis după întrevedere, acesta a apreciat solidaritatea și sprijinul exprimate de Franța și a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre cele două țări.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre nicusor danemmanuel macron