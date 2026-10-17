Nicușor Dan, discuții cu Macron despre atacurile cu drone din Marea Neagră și securitatea navigației

Nicușor Dan a discutat cu președintele Franței, Emmanuel Macron, despre recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră și despre securitatea navigației în regiune. Într-un mesaj transmis după întrevedere, acesta a apreciat solidaritatea și sprijinul exprimate de Franța și a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre cele două țări.
„Excelentă întrevedere cu Președintele Emmanuel Macron. Parteneriatul strategic dintre România și Franța rămâne un pilon al securității noastre comune”, a transmis Nicușor Dan.
Nicușor Dan, preocupări privind atacurile asupra navelor comerciale
Securitatea navigației în Marea Neagră s-a numărat printre temele abordate în cadrul întrevederii. Nicușor Dan i-a comunicat președintelui francez îngrijorarea României față de recentele atacuri cu drone care au vizat nave comerciale.
„I-am transmis profunda preocupare a României față de recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale în Marea Neagră și, în acest context, am apreciat solidaritatea și sprijinul exprimate de Franța pentru securitatea navigației în regiune”, a precizat acesta.
Candidatura României la conducerea La Francophonie, pe agenda discuțiilor
Întrevederea a inclus și continuarea discuțiilor despre candidatura României la postul de secretar general al La Francophonie.
„Am continuat, de asemenea, schimburile noastre privind candidatura României la postul de Secretar general al La Francophonie”, a mai transmis Nicușor Dan.