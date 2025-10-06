”Copiii României au dreptul să fie protejaţi şi în lumea digitală, nu doar în cea reală. Legea Majoratului Digital nu interzice, nu cenzurează - ci oferă părinţilor instrumentele legale de a-şi proteja copiii”, a declarat inițiatoarea legii, senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, în plen.

Conform legii, copiii sub 16 ani vor putea accesa platforme online şi crea conturi doar cu acordul expres al părinţilor. În plus, părinţii vor avea dreptul de a suspenda sau restricţiona conturile copiilor şi de a cere eliminarea conţinutului dăunător.

De asemenea, furnizorii de servicii digitale vor fi obligați să implementeze filtre de vârstă, etichetarea conţinutului pe categorii, protejarea datelor minorilor şi interzicerea publicităţii personalizate adresate copiilor.

„Ştiu că nu există lege perfectă. Dar există urgenţe morale care nu mai pot aştepta. Iar protecţia digitală a copiilor noştri este una dintre ele”, a concluzionat Pauliuc.

Legea merge la Camera Deputaţilor, cameră decizională.