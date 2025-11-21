Sindicaliștii din Educație l-au criticat dur pe Nicușor Dan care în urmă cu câteva zile a declarat că ”pentru Alianța în care suntem trebuie să plătim. Asta înseamnă că o parte din bani o să-i luăm de la sănătate, de la educație și o parte o să-i ducem – pare stupid dar asta trebuie să facem – îi ducem în industria de apărare”.

Aceștia atrag ateția că la nivelul Uniunii Europene, țara noastră ocupă ultimul loc în ceea ce privește finanțarea educației, lucru pe care îl resimt atât elevii, cât și profesorii.

Reprezentanții sindicatelor cer ca banii în plus pentru Apărare să fie găsiți din alte locuri și prin alte mijloace, nu de la Sănătate și Educație.

Ei propun ca fondurile pentru Apărare să fie obținute de la combaterea evaziunii fiscale și i-au transmis președintelui un mesaj.

”Respectați legea și puneți educația acolo unde este locul dacă vreți ca țara asta să aibă viitor”, au spus sindicaliștii.