„Oriunde, în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, atunci când un demnitar are un consilier, iar el în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă și îi spune că nu se mai poate continua. Asta cred că trebuia să se întâmple, dar uneori se mai întâmplă ți telenovela pe la noi. Legat de reprimirea în PNL, oamenii sunt liberi să plece unde vor. Fiecare își face strategia lui”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan l-a revocat, marți, pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial. Decizia vine, se pare, după ce acesta din urmă a criticat USR-ul pentru că se folosea de imaginea președintelui.

"Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare", a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat.

Ludovic Orban a comentat, continuând să se victimizeze, decizia președintelui României de a-l elibera din funcția de consilier prezidențial, precizând că nu se aștepta la o astfel de măsură și că i s-a părut că între cei doi exista, până de curând, o viziune comună asupra direcției politice a țării.