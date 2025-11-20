„Dacă m-ar fi întrebat, în calitate de consilier prezidențial, dacă să-l demită pe Ludovic Orban, i-aș fi zis să nu-l demită. Unul, dacă te uitai la calibrul, background-ul omului. Am fost ca un părinte politic pentru el.”, a spus Orban, la un post TV.

Fostul șef al PNL a adăugat că, pe perioada colaborării cu președintele, toate aparițiile publice au fost discutate și convenite de comun acord: „Aparițiile publice au fost făcute la înțelegere cu președintele și pe linii de comunicare cu care am fost de acord”.

Ludovic Orban a făcut și o analiză a situației actuale de pe scena politică, criticând blocajul din coaliția de guvernare și modul în care acționează PSD. „Azi coaliția este în blocaj pentru că PSD joacă același rol izvorât dintr-un egoism partinic”, a declarat acesta.

Totodată, Orban a transmis că înțelegerea lui Nicușor Dan cu liderul PSD Sorin Grindeanu a stârnit nemulțumirea propriilor susținători și a cerut o atitudine clară privind pensiile magistraților, subliniind rolul mediator al președintelui între instituțiile statului.

„Nu cred că susținătorii săi sunt încântăți că se înțelege bine cu Grindeanu, că dă declarații echivoce despre pensiile magistraților. El trebuie să medieze pentru a se evita contestarea la CCR.”

Deși surprins de decizia de eliberare din funcție, Orban a subliniat că va continua să colaboreze cu șeful statului, invocând responsabilitatea personală de a-l fi sprijinit politic în trecut.

„Faptul că am fost eliberat din funcție e o decizie a președintelui. M-a lăsat cu gura căscată, n-am avut parte de niciun reproș. Mie mi s-a părut că împărtășim o viziune comună.

Am să vă dau un răspuns care poate nu o să vă placă. Eu nu cred că e încălecat, mereu trece prin filtrul propriei gândiri informațiile și se informează când ia decizii și chiar dacă sunt oameni care furnizează informații, el face numai ce crede el că e conform și just propriei gândiri. Am spus că voi continua să colaborez cu președintele pentru faptul că mă simt și eu responsabil că l-am sprijinit.", a spus Ludovic Orban.