Probleme în paradis: un bărbat a ajuns la spital după ce a fost bătut cu mătura de soție. Poliția a deschis dosar penal

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 oct. 2026, 21:14

Un bărbat din orașul Frasin, județul Suceava, a ajuns la spital după ce ar fi fost agresat de propria soție, în urma unui conflict izbucnit la domiciliu. Femeia l-ar fi lovit cu coada unei mături, iar victima a reclamat dureri în zona coastelor și a solicitat ajutor prin intermediul unui apel la 112.

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