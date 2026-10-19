Probleme în paradis: un bărbat a ajuns la spital după ce a fost bătut cu mătura de soție. Poliția a deschis dosar penal

Un bărbat din orașul Frasin, județul Suceava, a ajuns la spital după ce ar fi fost agresat de propria soție, în urma unui conflict izbucnit la domiciliu. Femeia l-ar fi lovit cu coada unei mături, iar victima a reclamat dureri în zona coastelor și a solicitat ajutor prin intermediul unui apel la 112.
Incidentul s-a petrecut duminică, 18 octombrie 2026, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie. Evaluarea efectuată de oamenii legii a indicat existența unui risc iminent, însă bărbatul nu a fost de acord cu emiterea unui ordin de protecție provizoriu, arată Informația ta.
Cum a izbucnit conflictul dintre cei doi soți
Potrivit primelor informații obținute în urma verificărilor, bărbatul, care locuiește împreună cu soția sa în orașul Frasin, ar fi plecat în cursul dimineții la un meci de fotbal. Acesta s-ar fi întors acasă în jurul orei 15:30, fiind în stare de ebrietate.
La scurt timp, între cei doi soți ar fi izbucnit o ceartă, care ar fi degenerat în acte de violență. Femeia este acuzată că și-ar fi lovit soțul în zona corpului cu coada unei mături, după care ar fi plecat de la domiciliu.
În jurul orei 16:00, bărbatul a apelat numărul unic de urgență 112 și a cerut intervenția autorităților.
Victima a fost transportată la Spitalul din Gura Humorului
La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, care i-a acordat bărbatului primul ajutor. Deoarece acesta acuza dureri în zona coastelor, medicii au decis transportarea sa la Spitalul Orășenesc Gura Humorului pentru îngrijiri medicale.
Polițiștii au demarat verificări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs agresiunea și pentru a clarifica responsabilitatea persoanei implicate.
Polițiștii au identificat un risc iminent de violență domestică
În cadrul intervenției, oamenii legii au completat formularul de evaluare a riscului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice.
Concluziile evaluării au indicat existența unui risc iminent. Cu toate acestea, bărbatul s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului și a eventualelor consecințe juridice.
Ancheta urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat în locuința celor doi soți din Frasin și să clarifice răspunderea penală în acest caz.