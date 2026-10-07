Doi vârstnici s-au răsturnat cu o tricicletă electrică într-un canal plin cu apă. Bărbatul de 75 de ani a fost scos de pompieri

Un bărbat de 75 de ani și o femeie de 73 de ani au ajuns la spital după ce tricicleta electrică în care se aflau s-a răsturnat într-un canal de aducțiune pentru irigații, plin cu apă. Incidentul s-a produs marți seară, în localitatea Călugăreni, din județul Giurgiu.
Cei doi se deplasau cu tricicleta electrică pe un drum agricol aflat în apropierea canalului, iar la un moment dat vehiculul s-a răsturnat în apă. La locul incidentului au fost trimiși pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni, două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și polițiști.
„Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui eveniment ce s-a produs, aseară, în localitatea Călugăreni. Acestea se deplasau cu o tricicletă electrică pe un drum agricol, în apropierea unui canal, iar la un moment dat s-au răsturnat cu vehiculul, în apă”, a transmis ISU Giurgiu.
Bărbatul de 75 de ani a fost scos din apă de pompieri
În momentul în care echipajele au ajuns la fața locului, bărbatul de 75 de ani se afla în apă. Pompierii au intervenit și l-au scos la mal, folosind autospeciala dotată cu accesorii de salvare, după care acesta a fost preluat de echipajele medicale venite în zonă.
Atât bărbatul, cât și femeia de 73 de ani au primit îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, cele două persoane au fost transportate cu ambulanțele la spitale din Capitală, pentru investigații și îngrijiri medicale. Incidentul s-a produs în județul Giurgiu, unde echipajele de intervenție sunt chemate frecvent la accidente în care vehiculele se răstoarnă. În cazul de la Călugăreni, cei doi vârstnici au fost preluați de cadrele medicale după ce pompierii au reușit să îl scoată pe bărbat din canal.