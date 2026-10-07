Doi vârstnici s-au răsturnat cu o tricicletă electrică într-un canal plin cu apă. Bărbatul de 75 de ani a fost scos de pompieri

Publicat 7 oct. 2026, 11:36 Actualizat 7 oct. 2026, 11:37

Un bărbat de 75 de ani și o femeie de 73 de ani au ajuns la spital după ce tricicleta electrică în care se aflau s-a răsturnat într-un canal de aducțiune pentru irigații, plin cu apă. Incidentul s-a produs marți seară, în localitatea Călugăreni, din județul Giurgiu.

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