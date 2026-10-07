Accident mortal în Satu Mare. Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața, iar un tânăr de 21 de ani a ajuns la spital

Un accident grav s-a produs miercuri dimineață în localitatea Domănești, din județul Satu Mare. Două persoane au fost găsite la fața locului, iar pentru un bărbat de aproximativ 45 de ani salvatorii nu au mai putut face nimic.
Pompierii Detașamentului Carei au intervenit la accidentul rutier produs în județul Satu Mare cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor SMURD și un echipaj de descarcerare. În total, 11 cadre au fost mobilizate la locul intervenției.
Un bărbat de aproximativ 45 de ani a murit
La sosirea echipajelor de intervenție, salvatorii au găsit un autoturism și două victime. Una dintre acestea, un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani, nu mai prezenta semne vitale în momentul în care pompierii și echipajele medicale au ajuns la fața locului.
Cea de-a doua victimă este un tânăr de 21 de ani, care se afla la volanul autoturismului. Acesta a primit primele îngrijiri medicale la locul accidentului, după care a fost preluat și transportat pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate. Cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul nu sunt cunoscute deocamdată. Acestea urmează să fie stabilite de organele abilitate, în urma cercetărilor făcute în cazul accidentului produs miercuri dimineață la Domănești.