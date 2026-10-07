Accident mortal în Satu Mare. Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața, iar un tânăr de 21 de ani a ajuns la spital

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 oct. 2026, 09:14

Un accident grav s-a produs miercuri dimineață în localitatea Domănești, din județul Satu Mare. Două persoane au fost găsite la fața locului, iar pentru un bărbat de aproximativ 45 de ani salvatorii nu au mai putut face nimic.

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