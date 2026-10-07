Accident rutier grav în Giurgiu: microbuz plin cu elevi implicat. Un copil de 9 ani care aștepta pe drum a fost spulberat: ulterior a fost preluat de elicopterul SMURD

Un accident rutier grav s-a produs miercuri după-amiază pe DJ 411, în localitatea Singureni, județul Giurgiu. În eveniment au fost implicate un microbuz școlar și un autoturism, iar printre persoanele rănite s-au aflat și doi copii. Pentru unul dintre aceștia a fost solicitat elicopterul SMURD.
Alarma s-a dat după producerea accidentului, iar la locul intervenției au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, ambulanțe și polițiști.
Zece copii se aflau în microbuzul școlar
Potrivit primelor informații transmise de autorități, în microbuzul școlar se aflau în momentul impactului șoferul și zece copii. În autoturism se aflau două persoane, respectiv conducătorul auto și un pasager.
Accidentul a necesitat o intervenție rapidă, având în vedere numărul persoanelor implicate și prezența copiilor.
Printre victime s-a aflat un băiat în vârstă de aproximativ 9 ani. Copilul era pieton în momentul producerii accidentului și a fost preluat de elicopterul SMURD, pentru a fi transportat la spital și pentru a beneficia de îngrijiri medicale de specialitate.
O altă victimă este o fată de aproximativ 9 ani, care se afla în microbuzul școlar. Aceasta a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și transportată pentru evaluare medicală.
Și conducătorul microbuzului școlar a avut nevoie de îngrijiri. Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații și tratament.
Elicopterul SMURD, solicitat pentru transportul unui copil
Având în vedere starea victimei și faptul că accidentul a implicat un copil, autoritățile au decis solicitarea unui elicopter SMURD.
Intervenția a fost una complexă, la fața locului fiind mobilizate echipaje din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni, Secției Mihăilești și Detașamentului Giurgiu.
Salvatorii au intervenit cu două autospeciale de stingere echipate cu module de descarcerare și o autospecială pentru transport victime multiple. În sprijin au fost trimise și două ambulanțe SAJ, precum și echipaje de poliție.
Pompierii au luat măsurile necesare pentru prevenirea producerii unui incendiu și au securizat zona în care s-a produs impactul. Echipajele medicale au evaluat victimele și le-au acordat primul ajutor înainte de transportul la unitățile medicale.
Polițiștii verifică împrejurările în care s-a produs accidentul
Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor efectuate de polițiști.
Anchetatorii trebuie să stabilească modul în care s-a produs impactul și circumstanțele în care copilul pieton a ajuns să fie rănit.