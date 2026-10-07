Accident rutier grav în Giurgiu: microbuz plin cu elevi implicat. Un copil de 9 ani care aștepta pe drum a fost spulberat: ulterior a fost preluat de elicopterul SMURD

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 15:01

Un accident rutier grav s-a produs miercuri după-amiază pe DJ 411, în localitatea Singureni, județul Giurgiu. În eveniment au fost implicate un microbuz școlar și un autoturism, iar printre persoanele rănite s-au aflat și doi copii. Pentru unul dintre aceștia a fost solicitat elicopterul SMURD.

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