A 13-a oprire accidentală la Termocentrala Turceni. Grupul 5, din nou afectat de o avarie

Un grup energetic al Termocentralei Turceni s-a oprit accidental pentru a 13-a oară. Ștefan Leu, directorul Sucursalei Electrocentrale Turceni, a declarat că cauza avariei este eroziunea cazanului.
Grupul 5 al Termocentralei Turceni s-a oprit luni dimineață în urma unei avarii. Angajații verifică instalația pentru a stabili amploarea problemei și dacă au fost afectate alte componente. Ștefan Leu, directorul Sucursalei Electrocentrale Turceni, a explicat că Grupul 5 trebuia să intre de câteva săptămâni în reparații programate pentru o perioadă de aproximativ trei săptămâni. Începerea lucrărilor este condiționată de aprobarea Dispeceratului Energetic Național, conform Gorjeanu.ro.
„Orice grup energetic, indiferent cât de bun sau nou, are nevoie de reparații programate, anuale. Dacă ar exista două grupuri, problema noastră nu ar fi majoră”, a spus Ștefan Leu.
Eroziunea este un fenomen care apare în timpul funcționării instalației. Cărbunele injectat în cazan erodează în timp pereții acestuia, ducând la apariția fisurilor. Presiunea de lucru din cazan este de aproximativ 180-190 de bari.
În cazul avariei de luni, Leu a spus că eroziunea a dus la fisurarea și spargerea cazanului. Incidentul s-a produs în interiorul instalației, motiv pentru care nu au existat persoane rănite. Reparația poate începe abia după răcirea turbinei. Procesul este îngreunat de faptul că nu mai există un alt grup care să genereze abur. Durata reparației depinde de numărul țevilor afectate, iar pentru reabilitarea și repunerea în funcțiune a Grupului 5 sunt necesare aproximativ 48 de ore.
Termocentrala Turceni nu poate apela la Grupul 4 pentru a suplini oprirea. Acesta a fost închis în luna martie, deconectat de la Sistemul Energetic Național și scos din licență. Repunerea sa în funcțiune ar necesita o derogare de la legislația în vigoare, posibilă doar într-o situație de criză majoră, printr-un act normativ de urgență.
La Termocentrala Turceni lucrează 530 de angajați, dintre care 100 au fost preluați de la Termocentrala Ișalnița. În depozit se află aproximativ 330.000 de tone de cărbune. În sectorul de reparații lucrează 120 de salariați cu specializări diferite. Potrivit directorului, în cazul unor avarii este necesară trecerea la un program de lucru prelungit pentru personalul implicat în intervenții. După remedierea avariei, Grupul 5 urmează să intre în programul de reparații planificate.