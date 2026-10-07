A 13-a oprire accidentală la Termocentrala Turceni. Grupul 5, din nou afectat de o avarie

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 oct. 2026, 10:32

Un grup energetic al Termocentralei Turceni s-a oprit accidental pentru a 13-a oară. Ștefan Leu, directorul Sucursalei Electrocentrale Turceni, a declarat că cauza avariei este eroziunea cazanului.

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