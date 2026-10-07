Soția lui Gheorghe Moldovan a explicat prin ce calvar a trăit alături de arbitru. Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de a-și lua viața și ce l-a făcut să recurgă la acest gest
Irina Moldovan / Sursa foto - Captură video
Noi detalii ies la iveală în cazul lui Gheorghe Moldovan, arbitrul care și-a pierdut viața în curtea locuinței soției sale, în timp ce cei doi se aflau în plin proces de divorț. Irina, soția acestuia, a vorbit public despre ultimele ore petrecute înainte de tragedie și a povestit ce s-a întâmplat atât la o nuntă la care au participat separat, cât și în ziua în care bărbatul a murit. Imagini și informații cu un puternic impact emoțional!
Potrivit mărturiei femeii, nimic din comportamentul lui Gheorghe Moldovan în ziua precedentă nu i-ar fi dat de înțeles că urma să aibă loc o tragedie.
Gheorghe Moldovan și soția sa au participat separat la aceeași nuntă
Cu o zi înainte de tragedie, Gheorghe Moldovan și Irina au fost invitați la aceeași nuntă, însă au mers separat. Femeia spune că evenimentul s-a desfășurat aparent normal și că nu a observat nimic care să îi ridice semne de întrebare.
În timpul nunții, arbitrul ar fi purtat o discuție cu un pastor despre situația familiei. Din cele povestite ulterior de Irina, conversația ar fi avut legătură cu posibilitatea ca cei doi să urmeze ședințe de consiliere și să încerce să își repare relația.
Ulterior, Irina a discutat la rândul ei cu pastorul și susține că era dispusă să participe la consiliere și să facă demersuri pentru reunirea familiei.
„Eu sunt de acord, eu vreau asta. Haideți să încercăm”, ar fi fost răspunsul femeii, potrivit declarațiilor sale făcute în cadrul podcastului „Monolog”.
Soția lui Gheorghe Moldovan susține că acesta avea o armă asupra sa
Un detaliu care a surprins-o ulterior pe Irina a fost faptul că Gheorghe Moldovan ar fi avut o armă asupra lui în timpul evenimentului.
Femeia spune că, la un moment dat, soțul său a lipsit aproximativ o oră din sala unde avea loc nunta. La acel moment, ea nu ar fi știut unde se află și nici nu ar fi bănuit ce avea să se întâmple în ziua următoare.
Irina susține că nu a perceput comportamentul lui Gheorghe drept un semnal că acesta se afla într-o situație critică.
Ce s-a întâmplat în ziua tragediei
În data de 28 septembrie, Gheorghe Moldovan ar fi mers la locuința soției sale, deși, potrivit acesteia, nu avea permisiunea să intre în curte. Bărbatul ar fi venit cu un buchet de flori, iar copiii au ieșit să îl întâmpine.
Irina spune că, la început, întâlnirea părea una obișnuită. Femeia a povestit că l-a întrebat chiar despre motivul pentru care îi adusese florile și că nu a realizat imediat că situația urma să degenereze.
Un alt detaliu care i-a atras atenția a fost mesajul inscripționat pe tricoul pe care îl purta bărbatul, referitor la divorț și relația dintre femei și bărbați.
La scurt timp, situația s-a schimbat radical. Potrivit relatării Irinei, Gheorghe Moldovan a scos arma pe care o avea asupra sa și a amenințat că își va lua viața.
„Cu o zi înainte de ziua tragediei am fost la o nuntă. Nu am fost împreună, am fost separat, dar am fost la aceeași nuntă. La nuntă a fost foarte bine, nu am interacționat unul cu altul. Dimpotrivă, a avut o discuție la fel, cu un pastor, unde mergea vorba despre consiliere familială, poate pe parcurs de trei ani să fim monitorizați, să lucrăm la familie, să reunim familia. A vorbit cu el, apoi am vorbit eu cu acest pastor și i-am spus: <<Eu sunt de acord, eu vreau asta. Haideți să încercăm>>. Adică nu am bănuit absolut deloc ce poate să se întâmplea doua zi (...) La această nuntă, el a dispărut undeva la o oră, a dispărut din sală și am aflat că el a fost cu arma la nuntă”, a declarat Irina în cadrul podcastului Monolog.
Irina spune că a încercat să îl oprească
Femeia susține că a încercat să intervină pentru a-l împiedica să recurgă la gestul extrem. În timpul confruntării, bărbatul ar fi tras focuri de armă în mașină, într-o încercare de a o îndepărta și de a o speria.
Irina povestește că a reușit pentru scurt timp să îl împiedice și să îi îndepărteze arma, însă situația a scăpat în cele din urmă de sub control.
Gheorghe Moldovan și-a luat viața în curtea locuinței, în fața familiei sale.
Mărturia soției, despre ultimele ore înainte de tragedie
Irina spune că este în continuare greu de înțeles cum s-a ajuns la tragedie, mai ales că, cu doar o zi înainte, cei doi discutaseră indirect despre posibilitatea de a urma consiliere și de a încerca să își refacă familia.
Femeia susține că nu a avut niciun motiv să creadă că Gheorghe Moldovan plănuia să își pună capăt zilelor și că întâlnirea de la nuntă nu a lăsat impresia că urma să se întâmple ceva grav.
„În data de 28 septembrie, ziua tragediei, Gheorghe a intrat în ogradă, în curte, cu toate că nu avea voie să intre în curte. Adică tatăl meu în orice moment putea să cheme poliția și să fie luat la răspundere, pentru că el nu avea voie. Dar a intrat în curte cu un buchet de flori și tatăl meu l-a văzut și s-a gândit cumva: <<Poate a venit să-și ceară iertare>> (...) El a intrat în curte, copilașii au ieșit afară la întâmpinarea lui, l-au cuprins. Între timp am ieșit și eu afară și absolut, nicigând, nu aveam cum să-mi dau seama (...) I-am zâmbit, l-șm întrebat: <<Cu ce ocazie mi-ai adus flori?>>, și el a zis că <<Pentru tine, așa>> (...) Apoi i-a dat telefonul la fetița noastră și am întrebat: <<Pentru ce îi dai telefonul? Vrei să-ți cumperi poate un model mai nou>> (...) Apoi l-am întrebat de tricou, pentru că era îmbrăcat în tricou pe care era scris: <<Divorțul distruge, femeia omoară>>. Și l-am întrebat: <<Vrei să te duci la vreun meeting, ai ceva planuri?>>. Și în acel moment, eu am vrut să mă întorc înapoi în casă, să-mi iau geanta, să-mi iau telefonul și el zice: <<Stai!>>. În acel moment, eu îl văd pe el cum scoate arma, o ținea la brâu. A scos arma, a pus-o la cap și eu în acel moment m-am năpustit asupra lui ca să-l opresc (...) După ce eu m-am aruncat asupra lui ca să-l opresc, el a văzut că eu vreau să-l opresc și a împușcat în mașină de două ori, cumva ca să mă sperie (...) Chiar i-am luat arma de la cap (...) El a văzut că pierde situația de sub control și a treia oară s-a împușcat în cap”, a mai spus Irina.
Mărturia ei oferă acum o imagine asupra ultimelor ore din viața arbitrului și asupra contextului familial în care s-a produs tragedia.
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