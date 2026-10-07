Soția lui Gheorghe Moldovan a explicat prin ce calvar a trăit alături de arbitru. Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de a-și lua viața și ce l-a făcut să recurgă la acest gest

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 10:24

Noi detalii ies la iveală în cazul lui Gheorghe Moldovan, arbitrul care și-a pierdut viața în curtea locuinței soției sale, în timp ce cei doi se aflau în plin proces de divorț. Irina, soția acestuia, a vorbit public despre ultimele ore petrecute înainte de tragedie și a povestit ce s-a întâmplat atât la o nuntă la care au participat separat, cât și în ziua în care bărbatul a murit. Imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

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