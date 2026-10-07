Bărbat de 67 de ani, rănit după ce a căzut pe scările unui bloc din Bistrița. Poliția a deschis o anchetă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 10:38

Un bărbat în vârstă de 67 de ani din Bistrița a ajuns la spital după ce a căzut pe scările interioare ale unui bloc de locuințe. Incidentul s-a produs marți seară, 6 octombrie, iar polițiștii au început verificările pentru a stabili exact cum s-a întâmplat accidentul.

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