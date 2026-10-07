Bărbat de 67 de ani, rănit după ce a căzut pe scările unui bloc din Bistrița. Poliția a deschis o anchetă

Un bărbat în vârstă de 67 de ani din Bistrița a ajuns la spital după ce a căzut pe scările interioare ale unui bloc de locuințe. Incidentul s-a produs marți seară, 6 octombrie, iar polițiștii au început verificările pentru a stabili exact cum s-a întâmplat accidentul.
Bărbatul a căzut între etajele unui bloc
Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Bistrița au fost sesizați în legătură cu un bărbat care ar fi căzut pe scările unui imobil.
Din verificările efectuate până în prezent reiese că bărbatul cobora scările interioare ale blocului, iar între etajele întâi și al doilea s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut.
În urma incidentului, acesta a suferit leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale, arată news.ro. Echipajele medicale sosite la fața locului i-au acordat primul ajutor, după care l-au transportat la spital pentru evaluare și tratament.
Polițiștii au deschis dosar penal
Cazul a intrat în atenția polițiștilor Biroului de Investigații Criminale. Oamenii legii au întocmit un dosar penal și continuă cercetările pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs incidentul.
Deocamdată, nu sunt cunoscute alte detalii privind cauzele care au dus la căderea bărbatului. Anchetatorii urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat pe scara blocului și dacă există vreun factor care ar fi putut contribui la producerea accidentului.
Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a situației și a tuturor împrejurărilor în care bărbatul de 67 de ani a fost rănit.