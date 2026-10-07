Un muncitor de 51 de ani a murit după ce un perete s-a prăbușit peste el la Galați

Un accident de muncă mortal s-a produs marți seară în municipiul Tecuci, județul Galați. Un muncitor în vârstă de 51 de ani și-a pierdut viața după ce un perete al clădirii la care lucra s-a prăbușit peste el. Bărbatul participa la lucrările de reabilitare ale unui fost dispensar medical.
Muncitor prins sub dărâmături în timpul lucrărilor
Tragedia s-a produs pe șantierul unei clădiri aflate în proces de reabilitare. În timpul lucrărilor, o parte a imobilului s-a prăbușit, iar muncitorul de 51 de ani a fost surprins sub dărâmături.
Colegii victimei au alertat imediat autoritățile prin intermediul numărului de urgență 112. La fața locului au intervenit pompierii, care au desfășurat operațiunile de căutare și descarcerare pentru scoaterea bărbatului de sub elementul de construcție prăbușit.
După ce victima a fost extrasă, cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, eforturile echipajului de la Serviciul de Ambulanță nu au mai putut salva viața muncitorului.
Poliția a deschis dosar penal
Moartea bărbatului este anchetată de polițiști, care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Oamenii legii urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs accidentul și dacă au fost respectate toate normele de securitate și sănătate în muncă.
În paralel, cazul este verificat și de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM). Incidentul este considerat un accident de muncă, iar autoritățile vor verifica modul în care erau organizate lucrările pe șantier și dacă muncitorii beneficiau de toate măsurile de protecție necesare.
Ancheta va trebui să stabilească inclusiv cauzele care au dus la prăbușirea peretelui și dacă tragedia putea fi prevenită prin respectarea procedurilor de siguranță.