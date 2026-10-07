Un muncitor de 51 de ani a murit după ce un perete s-a prăbușit peste el la Galați

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 09:07

Un accident de muncă mortal s-a produs marți seară în municipiul Tecuci, județul Galați. Un muncitor în vârstă de 51 de ani și-a pierdut viața după ce un perete al clădirii la care lucra s-a prăbușit peste el. Bărbatul participa la lucrările de reabilitare ale unui fost dispensar medical.

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