Tragedie la Tecuci. Un muncitor a murit după ce un zid s-a prăbușit peste el - video

Un grav accident de muncă s-a produs marți, 6 octombrie, în municipiul Tecuci, județul Galați. Un muncitor în vârstă de 51 de ani și-a pierdut viața după ce o parte din clădirea la care lucra s-a prăbușit peste el. Salvatorii au iîncercat minute în șir să îl readucă la viață, însă eforturile medicilor au fost în zadar.
Potrivit primelor informații, o porțiune din construcția la care lucra bărbatul s-a surpat, acesta fiind prins sub dărâmături, potrivit siteului local Pro Lider FM.
Primele imagini de la locul tragediei surprind intervenția contracronometru a echipajelor de salvare. După extragerea victimei de sub zidul prăbușit, cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.
La fața locului au fost mobilizate echipaje de ambulanță și de intervenție, care au făcut tot posibilul pentru salvarea muncitorului, însă în ciuda eforturilor depuse de salvatori, bărbatul, în vârstă de 51 de ani, a fost declarat decedat.
Polițiștii au deschis cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
În paralel, inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galați au demarat propria anchetă pentru a verifica condițiile în care s-a produs accidentul de muncă și eventualele responsabilități ale angajatorului.