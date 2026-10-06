Tragedie la Tecuci. Un muncitor a murit după ce un zid s-a prăbușit peste el - video

Publicat 6 oct. 2026, 17:42 Sursă Realitatea.net,pro lider FM

Un grav accident de muncă s-a produs marți, 6 octombrie, în municipiul Tecuci, județul Galați. Un muncitor în vârstă de 51 de ani și-a pierdut viața după ce o parte din clădirea la care lucra s-a prăbușit peste el. Salvatorii au iîncercat minute în șir să îl readucă la viață, însă eforturile medicilor au fost în zadar.

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