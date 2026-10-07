Cutremur în România, miercuri dimineață, într-o zonă neobișnuită. Ce magnitudine a avut seismul

Un cutremur slab s-a produs miercuri dimineață, 7 octombrie, în zona Banat, județul Arad. Seismul a avut magnitudinea 2,8 și s-a produs la o adâncime de numai 5 kilometri, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Potrivit informațiilor transmise de INCDFP, seismul a fost înregistrat la ora 03:59:38, ora locală a României. Este un nou cutremur produs în Banat, iar de această dată epicentrul a fost localizat în județul Arad. Cutremurul a avut magnitudinea ML 2,8 și s-a produs la doar 5 kilometri adâncime, fiind astfel un seism de suprafață. Epicentrul a fost stabilit în apropierea municipiului Arad, la aproximativ 15 kilometri sud-est de oraș.
Seismul s-a produs și la 44 de kilometri nord-est de Timișoara și la 94 de kilometri sud de Reșița. Potrivit localizării comunicate de INCDFP, cutremurul a fost înregistrat și la aproximativ 70 de kilometri sud-est de Békéscsaba, oraș din Ungaria.
Cutremurul a avut magnitudinea 2,8
INCDFP a încadrat evenimentul seismic, care a avut magnitudinea 2,8, în categoria cutremurelor slabe. Un element care îl diferențiază de seismele produse frecvent în zona seismică Vrancea este adâncimea foarte redusă, focarul fiind localizat la numai 5 kilometri. Datele furnizate de institut prezintă parametrii cutremurului și localizarea acestuia. Nu au fost oferite informații despre eventuale pagube sau efecte produse în localitățile aflate în apropierea epicentrului.