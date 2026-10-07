Cutremur în România, miercuri dimineață, într-o zonă neobișnuită. Ce magnitudine a avut seismul

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 oct. 2026, 08:40

Un cutremur slab s-a produs miercuri dimineață, 7 octombrie, în zona Banat, județul Arad. Seismul a avut magnitudinea 2,8 și s-a produs la o adâncime de numai 5 kilometri, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

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