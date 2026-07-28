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Locale· 2 min citire
Trafic restricționat pe Autostrada A3 după ce un TIR a lovit glisiera și a luat foc. Circulația spre Brașov este oprită
Accident rutier
Traficul rutier este afectat marți pe Autostrada A3 București–Brașov, după un incident produs în județul Ilfov. Un ansamblu de vehicule încărcat cu plăci ceramice a lovit glisiera mediană, a pătruns pe sensul opus de mers, iar ulterior autovehiculul a fost cuprins de flăcări. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
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