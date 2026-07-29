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Locale· 1 min citire
Femeie de 26 de ani din Teleorman, reținută după ce a spart geamurile mașinii și locuinței fostului iubit
Mașină de poliție
O femeie de 26 de ani din județul Teleorman a fost reținută pentru 24 de ore, după ce ar fi spart geamurile autoturismului și locuinței fostului său concubin. Incidentul s-a produs marți seară, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Roșiorii de Vede, iar bărbatul a sunat la 112 și a cerut intervenția polițiștilor.
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