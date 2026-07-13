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Sanatate· 2 min citire
ANSVSA infirmă existența unui focar de antrax în Botoșani: "Nu a fost confirmat niciun caz la oameni sau animale"
Analize laborator
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) respinge informațiile apărute în spațiul public privind existența unui focar de antrax în județul Botoșani. Instituția precizează că verificările clinice și de laborator nu au confirmat niciun caz de antrax la bovine și nici vreo îmbolnăvire la om.
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