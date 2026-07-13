Investigația care evidențiază țintele tumorale în cancerul de prostată avansat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 09:59

În cancerul de prostată, localizarea exactă a bolii poate schimba semnificativ planul de tratament. Unele investigații moderne arată mai mult decât structura organelor, chiar și anumite caracteristici biologice ale celulelor tumorale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pet ct plasmasanador