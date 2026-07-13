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Sanatate· 1 min citire

Investigația care evidențiază țintele tumorale în cancerul de prostată avansat

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 09:59

În cancerul de prostată, localizarea exactă a bolii poate schimba semnificativ planul de tratament. Unele investigații moderne arată mai mult decât structura organelor, chiar și anumite caracteristici biologice ale celulelor tumorale.

PET-CT PSMA este o investigație de medicină nucleară care folosește un trasor capabil să se lege de PSMA, o proteină exprimată frecvent în cantitate crescută de celulele cancerului de prostată. Investigația combină informația funcțională oferită de PET cu detaliile anatomice ale tomografiei computerizate, ajutând la identificarea leziunilor, inclusiv a celor care pot fi dificil de observat prin alte metode imagistice.

Rezultatul este util în stadializare, în suspiciunea de recidivă, mai ales când PSA crește după tratament, și în evaluarea eligibilității pentru anumite terapii țintite. Pentru pacient, ideea importantă este că această investigație poate orienta decizii terapeutice foarte concrete, dar trebuie interpretată împreună cu istoricul bolii, valorile PSA și tratamentele efectuate anterior.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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