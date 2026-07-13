Sanatate· 1 min citire
Investigația care evidențiază țintele tumorale în cancerul de prostată avansat
În cancerul de prostată, localizarea exactă a bolii poate schimba semnificativ planul de tratament. Unele investigații moderne arată mai mult decât structura organelor, chiar și anumite caracteristici biologice ale celulelor tumorale.
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