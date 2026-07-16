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Sanatate· 1 min citire

Criză de personal la spitalul de copii din Capitală. Nou-născuții, în pericol

Spital din România

Spital din România

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat16 iul. 2026, 11:27
SursăRealitatea PLUS

Criză la Spitalul de copii „Marie Curie” din Capitală. Secția ATI pentru nou-născuți își reduce capacitatea, după ce șapte asistente au plecat. Șeful ATI avertizează că lipsa personalului pune în pericol îngrijirea copiilor aflați în stare critică. Acesta a precizat că suprasolicitarea echipelor medicale pune în pericol viața bebelușilor și cere măsuri rapide pentru ocuparea posturilor vacante.

Lipsa personalului din spitale afectează nou-născuții

Medicul Cătălin Cîrstoveanu a solicitat Direcției de Sănătate Publică reducerea temporară a numărului de paturi, de la 27 la 22, după plecarea a șapte asistente medicale.

Șeful ATI avertizează că deficitul de personal riscă să afecteze grav funcționarea uneia dintre cele mai importante secții de terapie intensivă neonatală din România.

Situația readuce în atenție criza de personal din sistemul sanitar românesc, unde tot mai mulți medici și asistenți aleg să plece din cauza condițiilor de muncă și a salariilor insuficiente.

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