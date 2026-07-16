Criză de personal la spitalul de copii din Capitală. Nou-născuții, în pericol

Publicat 16 iul. 2026, 11:27 Sursă Realitatea PLUS

Criză la Spitalul de copii „Marie Curie” din Capitală. Secția ATI pentru nou-născuți își reduce capacitatea, după ce șapte asistente au plecat. Șeful ATI avertizează că lipsa personalului pune în pericol îngrijirea copiilor aflați în stare critică. Acesta a precizat că suprasolicitarea echipelor medicale pune în pericol viața bebelușilor și cere măsuri rapide pentru ocuparea posturilor vacante.

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