Sanatate· 1 min citire
Leziunea ligamentară apărută prin întindere forțată
O mișcare greșită, o căzătură sau o răsucire bruscă pot provoca durere imediată, umflare și dificultate de mișcare. Deși pare o accidentare minoră, severitatea nu trebuie judecată doar după cât de repede trece durerea.
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