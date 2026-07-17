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Sanatate· 1 min citire

Leziunea ligamentară apărută prin întindere forțată

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 08:41

O mișcare greșită, o căzătură sau o răsucire bruscă pot provoca durere imediată, umflare și dificultate de mișcare. Deși pare o accidentare minoră, severitatea nu trebuie judecată doar după cât de repede trece durerea.

Entorsa apare atunci când ligamentele unei articulații sunt întinse sau rupte parțial ori complet. Cel mai frecvent este afectată glezna, dar entorse pot apărea și la genunchi, încheietura mâinii sau degete. Simptomele includ durere, umflare, echimoze, instabilitate și limitarea mișcării, iar uneori poate fi dificil de diferențiat de o fractură fără o evaluare medicală.

În formele ușoare, repausul relativ, gheața, compresia și ridicarea membrului pot ajuta în primele zile. Dacă durerea este intensă, pacientul nu poate călca sau folosi articulația, apare deformare sau simptomele nu se ameliorează, este necesar consultul medical. Recuperarea corectă contează mult, pentru că o entorsă netratată corespunzător poate lăsa instabilitate și risc de recidivă.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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