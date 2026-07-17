Leziunea ligamentară apărută prin întindere forțată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 08:41

O mișcare greșită, o căzătură sau o răsucire bruscă pot provoca durere imediată, umflare și dificultate de mișcare. Deși pare o accidentare minoră, severitatea nu trebuie judecată doar după cât de repede trece durerea.

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