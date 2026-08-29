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Social· 1 min citire
Femeie însărcinată, moartă după ce a căzut de la etajul 4, în Piatra-Neamț: cum s-a produs tragedia
Ambulanță
Publicat29 aug. 2026, 08:10
SursăRealitatea PLUS
Tragedie în Piatra-Neamț. O femeie însărcinată, în vârstă de 37 de ani, a murit după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc. Potrivit anchetatorilor, iubitul femeii ar fi dus-o înapoi în apartament după cădere și ar fi sunat la 112 abia după două ore.
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