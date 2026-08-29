Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Femeie însărcinată, moartă după ce a căzut de la etajul 4, în Piatra-Neamț: cum s-a produs tragedia

Ambulanță

Ambulanță

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 aug. 2026, 08:10
SursăRealitatea PLUS

Tragedie în Piatra-Neamț. O femeie însărcinată, în vârstă de 37 de ani, a murit după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc. Potrivit anchetatorilor, iubitul femeii ar fi dus-o înapoi în apartament după cădere și ar fi sunat la 112 abia după două ore. 

Unele surse din anchetă spun că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice, acesta fiind motivul pentru care a amânat apelul la autorități. Medicii au găsit-o pe femeie în stop cardiorespirator, cu multiple răni la mâini și la picioare.

Aceasta a fost transportată de urgență la spital, unde, din nefericire, a fost constatat decesul acesteia. Între timp, s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

femeie însărcinatăfemeie moartăsot femeie moartapiatra neamţ

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe