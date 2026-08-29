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Panică într-o localitate din Gorj. Un urs a intrat în curtea unui localnic și a distrus două garduri VIDEO

Urs Gorj/ Captură video

Urs Gorj/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 aug. 2026, 09:47
Actualizat29 aug. 2026, 09:48
SursăRealitatea PLUS

Clipe de panică noaptea trecută într-o localitate din județul Gorj. Un urs a pătruns în curtea unui localnic.

Proprietarii au fost alertați în toiul nopții de lătratul câinilor și au surprins imaginile cu animalul sălbatic în timp ce se plimba nestingherit prin curte. Oamenii au reușit să se adăpostească în timp ce au sunat urgent la 112.

O echipă de jandarmi a venit în zonă însă ursul plecase până la sosirea echipajului. Din fericire nu au fost victime ci doar pagube materiale pentru că animalul a distrus două garduri.

Localnicii din zonă spun că trăiesc cu frică, întrucât aparițiile urșilor în apropierea satelor s-au înmulțit în ultima perioadă.

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