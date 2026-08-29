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Social· 1 min citire
Panică într-o localitate din Gorj. Un urs a intrat în curtea unui localnic și a distrus două garduri VIDEO
Urs Gorj/ Captură video
Publicat29 aug. 2026, 09:47
Actualizat29 aug. 2026, 09:48
SursăRealitatea PLUS
Clipe de panică noaptea trecută într-o localitate din județul Gorj. Un urs a pătruns în curtea unui localnic.
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