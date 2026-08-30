Bătaie violentă între două fete, la Iași. Poliția s-a autosesizat

Publicat 30 aug. 2026, 13:00 Sursă Realitatea PLUS

Scene șocante la Tomești în județul Iași. Două fete s-au luat la bătaie cu pumnii și picioarele pe scara unui bloc. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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