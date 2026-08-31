Crimă șocantă în Neamț. Un pompier și-a înjunghiat fosta iubită și apoi s-a sinucis

Publicat 31 aug. 2026, 09:03 Sursă Realitatea PLUS

O tânără a murit după ce a fost atacată cu un cuțit în stradă, în seara zilei de 30 august, într-o localitate din județul Neamț. Femeia a fost găsită grav rănită după un apel la 112 și transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

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