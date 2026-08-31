Autospecială căzută într-o groapă apărută în asfalt, la Buzău. Reacția Companiei de Apă VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 13:07

Incident halucinat la Buzău! O autospecială folosită pentru desfundarea canalizărilor a căzut într-o groapă apărută brusc în asfalt, pe strada Privighetorilor din cartierul Dorobanți 1, municipiu. Compania de Apă Buzău susține că surparea carosabilului s-a produs în timpul unei intervenții la rețeaua de canalizare și pune incidentul pe seama problemelor repetate generate de utilizarea necorespunzătoare a sistemului.

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