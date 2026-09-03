Publicația online Recorder a răspuns solicitării Realitatea Plus în scandalul panourilor stradale

Publicația online Recorder a răspuns solicitării Realitatea Plus de a oferi detalii despre panourile stradale cu care a fost promovată o recentă anchetă legată de șeful SPP, Lucian Pahonțu. Potrivit comunicatului, redacția Recorder are un contract cu o firmă de publicitate pentru promovarea materialelor pe care le realizează.
Comunicatul integral
"Într-o perioadă în care încrederea în presă este la cote extrem de scăzute din cauza finanțării redacțiilor, și în special a televiziunilor de știri, cu milioane de euro din subvenții de la partide politice, ne dorim ca jurnalismul bine făcut să ajungă la cât mai mulți oameni.
Acesta este motivul pentru care am încheiat un contract cu firma de outdoor Phoenix Media pentru promovarea conținutului Recorder pe panourile publicitare. Astfel, vom afișa periodic informații despre investigațiile, interviurile și buletinele de știri pe care le producem. Această firmă are contracte cu mai multe instituții de presă, care afișează conținut jurnalistic pe panouri, lucru vizibil pentru oricine dorește să verifice.
Informații despre prețurile percepute de firma Phoenix Media pentru afișarea reclamelor pe panourile lor puteți obține direct de la sursă.
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Legat de proveniența banilor cu care finanțăm tot ce ține de activitatea Recorder, vă aducem la cunoștință faptul că suntem una dintre puținele redacții de presă care publică anual rapoarte financiare detaliate despre venituri și cheltuieli. Din ultimul raport (https://recorder.ro/9-ani-de-recorder-raport-in-fata-cititorilor/) puteți afla că veniturile Recorder provin în proporție de 90% din donații de la public, restul de 10% fiind bani din granturi, dobânzi bancare și parteneriate comerciale. De asemenea, subliniem faptul că Recorder nu a încasat niciodată bani de la vreun partid politic.
Nu am colaborat cu nicio firmă pentru realizarea imaginilor de pe panouri.
Materialul a fost promovat pe toate rețelele sociale, așa cum facem, de altfel, cu tot conținutul pe care îl producem. Orice redacție își dorește să ajungă la public, deci este normal să-și promoveze materialele", a transmis Recorder.