Motanul Motanschy rămăsese prins într-un apartament de la etajul 3, iar pompierii ISU, sprijiniți de membrii Biroului de Criminalistică al Poliției, au construit un pod din scânduri între geamul apartamentului și o altă fereastră pentru a permite ieșirea motanului după ce era chemat de stăpân. Voluntarii au așezat pe lemne mâncare și au monitorizat atent zona folosind o nacelă.

„Echipajele au fost foarte empatice si îndemanatice”, se arată în postarea asociației TNR Capturare Sterilizare Eliberare publicată pe Facebook.

Stăpâna pisicii a transmis un mesaj emoționant după ce și-a recuperat animalul de companie:

„Mulțumită asociației Asociatia TNR Capturare Sterilizare Eliberare, pompierilor si poliția secția criminalistică, blănosul familiei Motanschy a ajuns “acasă! Vă mulțumim pentru tot”, a declarat ea pe Facebook.

Strategii pentru salvarea altor animale

Pompierii au montat mai multe cuști-capcană atât în interiorul, cât și în exteriorul blocului afectat. Mesaje audio înregistrate de stăpâni sunt folosite pentru a atrage animalele afară.

