Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, a confirmat că numărul apelurilor a crescut considerabil în ultimele zile. „Vă pot spune cu certitudine că nu trece zi în care să nu fie astfel de sesizări privind miros suspect care se și confirmă a fi scăpare de gaze în general la locuințe, blocuri sau case. În ultimele trei, patru zile, numărul solicitărilor este mult, mult mai mare și într-adevăr unele dintre acestea se confirmă”, a declarat Vasile.

Sesizări anterioare ignorate de autorități

Locatarii blocului afectat de explozie au mărturisit că au făcut mai multe sesizări, inclusiv apeluri la 112, în zilele precedente tragediei. Aceștia susțin că autoritățile nu au intervenit corespunzător și că un reprezentant Distrigaz le-ar fi spus că mirosul era, de fapt, „dioxid de carbon”, nu gaze.

Cauzele posibile ale scurgerilor de gaze

Daniel Vasile a explicat că scurgerile de gaze pot apărea din diverse motive, de la defecțiuni tehnice la incidente rutiere sau lucrări care afectează conductele. „Există situații în care sunt scăpări de gaze fie din cauze tehnice, fie ca urmare a unor evenimente, spre exemplu evenimente rutiere sau lucrări tehnologice în urma cărora sunt afectate conductele de gaze. Într-adevăr nu cred că există o zi fără astfel de sesizări”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov.

Echipamente de detecție în toate unitățile de pompieri

Reprezentantul ISU a subliniat că toate unitățile de pompieri din țară sunt dotate cu aparate pentru detectarea substanțelor periculoase. „Da, fiecare unitate de pompieri, fără excepție, are cel puțin un aparat de măsură pentru substanțele periculoase. O competență superioară o au echipajele CBRN, avem un singur echipaj CBRN în Capitală, cu aparate de măsură cu posibilitate de detectare nu doar a prezenței gazelor, ci și de a determina concentrația compușilor din respectivul gaz”, a explicat el.

Evacuări în apropierea zonei afectate

Precizările vin după ce, în Sectorul 5 al Capitalei, un fast-food și mai multe magazine dintr-un centru comercial au fost evacuate ca urmare a unui apel la 112 care anunța o posibilă scurgere de gaze. Complexul se află la mică distanță de blocul în care s-a produs explozia din Rahova, iar autoritățile au intervenit prompt pentru a preveni orice incident similar.

